Санкції США проти Росії продовжені на рік / фото УНІАН
Президент США Джо Байден продовжив антиросійські санкції, запроваджені у 2014 році у зв'язку із ситуацією в Україні.
Відповідний документ з'явився в американському Федеральному реєстрі.
У пояснювальній записці йдеться, що дії та політика Російської Федерації «продовжують представляти надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».
Тому Байден ухвалив рішення, що режим санкційного положення, введений 6 березня 2014 року, повинен бути продовжений і після 6 березня 2021 року — ще на один рік.
Санкції США проти Росії
- 6 березня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ №13660, який запровадив надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її окремих громадян.
- Згодом Обама, а також наступний президент США Дональд Трамп продовжували та розширювали санкції у зв'язку з окупацією Криму і подіями на Донбасі.
- 26 лютого, з нагоди Дня опору Криму російській окупації президент Джо Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і буде підтримувати Україну.
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