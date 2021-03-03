На думку влади США, дії Росії продовжують загрожувати національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.

Президент США Джо Байден продовжив антиросійські санкції, запроваджені у 2014 році у зв'язку із ситуацією в Україні.

Відповідний документ з'явився в американському Федеральному реєстрі.

У пояснювальній записці йдеться, що дії та політика Російської Федерації «продовжують представляти надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».

Тому Байден ухвалив рішення, що режим санкційного положення, введений 6 березня 2014 року, повинен бути продовжений і після 6 березня 2021 року — ще на один рік.

Санкції США проти Росії

6 березня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ №13660, який запровадив надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її окремих громадян.

Згодом Обама, а також наступний президент США Дональд Трамп продовжували та розширювали санкції у зв'язку з окупацією Криму і подіями на Донбасі.

26 лютого, з нагоди Дня опору Криму російській окупації президент Джо Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і буде підтримувати Україну.

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Переклад: Катерина Комолова