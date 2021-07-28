Він звинуватив Росію в спробах втручання у вибори.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія намагається втрутитися в проміжні вибори в США в 2022 році, використовуючи дезінформацію.

Про це пише Bloomberg.

За його словами, зусилля Росії є явним порушенням суверенітету.

Також Байден звернувся до американських розвідників і подякував їм за виконану роботу.

Читайте такожПутін порівняв Союзну державу з Білоруссю з ЄвросоюзомВін зазначив, що президент Росії Володимир Путін "знає, що ви краще, ніж його команда, і його це чертовски турбує".

"Російський лідер небезпечний тим, що у нього є ядерна зброя, нафта і "нічого більше", - додав президент США.

— CBS News (@CBSNews) July 27, 2021

Зустріч Байдена з Путіним

16 червня в Женеві відбулася перша зустріч Байдена у ролі президента США з російським главою Володимиром Путіним. Сторони обговорювали, зокрема, роль Росії в кібератаках на об'єкти Штатів, питання України, договір про ядерні озброєння та отруєння Навального.

За результатами саміту пройшли прес-конференції президентів. Путін говорив про Україну, вступ до НАТО і Мінські угоди. Байден про це згадав лише побіжно. При цьому американський глава заявив, що у відносинах з РФ хоче передбачуваності і стабільності, а Путін, мовляв, прагне уникнути холодної війни.

Автор: Людмила Жерновська