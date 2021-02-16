СБУ у коментарі ЗМІ уточнила, що рішення про оголошення Шарія в розшук ухвалять у разі його неявки на допит 22 лютого.

Офіс Генпрокурора має намір екстрадувати підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія, який, згідно з відкритими даними, нині проживає в Іспанії.

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Про це у Telegram повідомив колишній нардеп Сергій Лещенко з посиланням на поінформовані джерела.

Крім того, готується оголошення у міжнародний розшук.

«Як повідомляють наші інсайдери, Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його у розшук за лінією Інтерполу», – написав Лещенко.

У коментарі Українській правді прес-служба СБУ відповіла, що повісткою викликала скандального блогера на допит 22 лютого. У разі його неявки буде прийнято рішення про оголошення підозрюваного в розшук.

Що передувало

16 лютого СБУ повідомила, що підозрює Анатолія Шарія за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними правоохоронців, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до діяльності Шарія.

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Автор: УНІАН