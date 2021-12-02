Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до парламенту заявив, що Україна не поверне Донбас та не зупинить війну на Донбасі без прямого діалогу з РФ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив позицію щодо необхідності прямого діалогу з Росією, щоб припинити війну на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Ми не боїмося (втратити владу через таку позицію - УНІАН). Здається, ми вже відчули. Колись там були "червоні" лінії. Був колись історичний момент, коли ми тільки прийшли до влади, коли можна було зрушити ці мертвонароджені Мінські домовленості. Тоді ми, чесно кажучи, не наважилися. Ми тоді були не готові до цих масових протестів та іншого. Потім ми занурилися в ці Мінські домовленості. Всі розуміють, що немає там ніякого руху. Ми зробили справді все, що могли: КПВВ відкрили, розведення зробили необхідні, обміни полоненими. Це теж все важливо, але це не те, чого чекають більшість людей, оскільки вони хочуть бачити справжній рух. І ми хочемо наголосити, і президент вже наголосив, що прямі перемовини - це є, в тому числі рішучий крок до цього. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього, вони кажуть, що сідайте спочатку з цими невизнаними ватажками, мовляв, вони - сторона конфлікту",- пояснив Арахамія.

Він наголосив, що не зважаючи на задокументовані факти підтримки Росією бойовиків та того, що вона є стороною конфлікту, РФ це "намагається зробити дипломатично таким чином, що вони нібито не сторона".

"Тому прямий виклик на перемовини - це фактично і є визнанням того, що вони сторона", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до парламенту заявив, що Україна не поверне Донбас та не зупинить війну на Донбасі без прямого діалогу з РФ.

Президент наголосив, що Україна діє не для міжнародних партнерів, а тому, що це потрібно їй. "І давайте поставимо в цьому питанні крапку. Просто й чесно. І зрозуміємо: всі ми не повернемо Донбас без прямого діалогу з РФ. Тож, або давайте робити це. Або давайте не робити вигляд, що ми хочемо дійсно повернути всі свої території. Вирішувати нам", - підкреслив він.

Автор: Леся Лещенко