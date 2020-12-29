Зовнішньополітичне відомство просить Боснію передати Україні ікону для проведення експертизи.

Україна залучила Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) для встановлення обставин переміщення ікони, подарованої главі МЗС РФ Сергію Лаврову, з української території до Боснії.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в БіГ про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито «перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської» і є «родинною іконою». Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було", - зазначив речник.

Тому, сказав Ніколенко, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в БіГ та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

За його словами, МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики, Генпрокуратурою, Нацполіцією та закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу для встановлення обставин, часу та осіб, причетних до вилучення та переміщення ікони з території України.

"Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави", - додав речник.

На його переконання, повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні "підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності".

Скандал з українською іконою в Боснії

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону. Після чого у посольстві України в БіГ вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до Боснії та Герцеговини. У відомстві проаналізували оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі і встановили, що це «печатка Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї». За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

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Автор: Віталій Саєнко