Голова парламенту Дмитро Разумков висловив сподівання, що на поточному тижні в Україні буде врегульовано конституційну кризу.

Рішення Конституційного суду щодо електронного декларування призвело до «серйозного конфлікту та дисбалансу» в суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів.

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Він зазначив, що не може коментувати це рішення як голова парламенту, але може коментувати як громадянин.

Разумков підкреслив, що парламент повинен швидко реагувати «на ті виклики, які постали перед суспільством».

За словами спікера, «це рішення призвело до достатньо серйозного конфлікту та дисбалансу, який ми спостерігаємо сьогодні в суспільстві», а також у вертикалі антикорупційної системи.

Він також додав, що рішення КС впливає і на набуття повноважень новообраних представників місцевої влади, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади, зокрема голів обласних, райрад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок, які має здійснювати НАЗК.

Разумков додав, що у Верховній Раді на сьогодні зареєстровано низка законопроектів, які мають вирішити проблему, і висловив сподівання, що рішення з цього питання буде ухвалено на поточному тижні.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Надя Пришляк