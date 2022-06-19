На засіданні фракції були присутні Денис Шмигаль, Ольга Стефанішина, Олександр Корнієнко та Ростислав Шурма.

"Слуга народу" провела засідання фракції, у якому взяли участь прем'єр, а також заступники очільників Верховної Ради та Офісу президента.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Сьогодні відбулося засідання фракції "Слуга народу" – одне з небагатьох від початку повномасштабного вторгнення, яке пройшло не в онлайн-режимі", - зазначила вона.

За словами Палійчук, на засіданні фракції були присутні прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Речниця "СН" розповіла, що нардепи разом із представниками уряду та Офісу президента обговорили питання оборони України, євроінтеграції, роботи Верховної Ради та життєдіяльності країни в цілому.

Як повідомляв УНІАН, у Раді заявили, що через війну у депутатів стало більше закордонних поїздок.

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