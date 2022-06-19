Таке рішення значно ускладнить відносини РФ зі Світовим банком.

У "Слузі народу" розкрили деталі розробки плану дій із західними партнерами і визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Так, за словами народного депутата від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук, переговори з американськими законодавцями і членами уряду були спрямовані на три ключові цілі, пише Голос Америки.

Серед них – прискорення відправки в Україну важких озброєнь, розробка плану дій із західними партнерами і визнання Росії державою-спонсором тероризму. Якщо подібний статус буде введений, це означає, що Росія не зможе отримувати міжнародну допомогу, купувати товари подвійного – комерційного і військового призначення, значно ускладнить відносини зі Світовим банком.

"Ми розмовляли і зі спікером Ненсі Пелосі, і з сенаторами, які є авторами резолюції про рекомендацію оголошення Росії спонсором тероризму. Критично важливо проголосити подібний статус, не тільки тому, що Росія відповідає його критеріям, а й тому, що він спровокує новий виток санкцій з боку інших країн", - розповіла Кравчук.

За її словами, очікується, що законопроект резолюції, запропонований у травні цього року республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, можуть поставити на голосування вже наступного тижня в обох палатах. Вона, втім, носитиме рекомендаційний характер, остаточне рішення буде за адміністрацією.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: