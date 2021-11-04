У п'ятницю регламентний комітет Ради може відсторонити її від п'яти пленарних засідань.

Скандальна нардеп, голова комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова спробувала пояснити свій коментар про смерть колеги - депутата Антона Полякова.

Свої пояснення в письмовому вигляді вона направила до регламентного комітету. Документ опублікував колега Третьякової по фракції - нардеп Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі.

У тексті Третьякова висловлює співчуття рідним Полякова, проте стверджує, що не висловлювала нічого образливого. Також "слуга" переконана, що об'єкт порушення - образливі слова - відсутній.

У зв'язку з цим вона просить комітет не розглядати питання відсторонення її від п'яти пленарних засідань. Як пише Качура, ситуацію з Третьяковою комітет з регламенту розглядатиме в п'ятницю, 5 листопада.

Скандал з Третьяковою: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій.

Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Третьякова в чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Пізніше на засіданні ВР, замість вибачень, вона намагалася переконати, що була права.

Після цього всі фракції підписали лист до Регламентного комітету ВР, в якому просять на 5 днів відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях.

У партії "За майбутнє" наполягають на відкликання Третьякової з посади голови Комітету.

Автор: Юрій Годован