Водночас, вона готова вибачитися перед родиною Полякова за те, що тема його смерті постійно порушується.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова не бачить нічого неетичного в своїх словах щодо померлого народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

На запитання, чи продовжуватиме вона очолювати комітет, Третьякова зауважила, що це має вирішувати її фракція та сесійна зала парламенту.

На уточнення, чи хоче вона продовжувати очолювати комітет, незважаючи на критику серед депутатів, вона сказала: "Тут немає такого дієслова як "хочу". Тут є дієслово "потрібно". Тому якщо фракція вважає, що я мушу бути на цьому місці, я буду. Якщо фракція вважає, що я не мушу,.. я буду робити свою роботу і вносити законопроекти, незалежно від того, на якій посаді я буду знаходитися".

Читайте такожЗеленський зустрівся з міністром оборони США: про що говорилиТретьякова нагадала, що ситуацію з її висловлюваннями та питання щодо можливого покарання за це має розглядати Регламентний комітет Верховної Ради.

"Зараз вам потрібно звернутися до пана Кальченка (голова Регламентного комітету Сергій Кальченко - УНІАН), а я маю можливість себе захистити. В тому числі, і на цьому комітеті", - сказала депутат.

Крім того, на запитання журналістів, чи жалкує Третьякова, що написала свого часу ті слова про Полякова, вона зауважила, що "хотіла б з кимось із вас сісти і поговорити взагалі про мораль і етику, в тому числі, в парламентських відносинах".

"Мені здається, що нам не вистачає всім розмови про те, що таке мораль і етика... Коли ми кажемо, жалкує чи ні народний депутат про якісь свої вислови, то мабуть, що це стосується, наскільки його мораль відповідає тим висловлюванням, або висловлюванням, які беруться з контексту. А потім, якщо ці висловлювання добуті із або особистого листування, або з листування у фракції, - як потрібно ставитися до цих доказів, як потрібно ставитися до цих слів", - сказала Третьякова.

На уточнення, чи вона все ж жалкує про свої слова, депутат сказала, що це "відносна категорія".

Третьякова звернула увагу, що в парламенті лунає безліч образ від одних депутатів на адресу інших. На зауваження журналістів, що ті депутати можуть відповісти на ці образи, на відміну від Полякова, Третьякова сказала: "Це відносини людини зі смертю. Це теж дуже цікава тема", і розповіла, що підготувала законопроект про евтаназію.

Вона також зауважила, що не хоче, аби її близькі плакали, коли вона піде з життя.

На запитання, чи вважає вона свої слова етичними, Третьякова сказала: "Я не вважаю, що в них були неетичні речі".

Вона також зазначила, що їй закидають, що вона ненавидить людей. "Це так не є", - заявила Третьякова.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, депутат запевнила, що "не тішилася" через смерть Полякова. "Я не тішилася. Я поважаю ворогів", - сказала Третьякова і наголосила, що смерті нікому не бажає.

Водночас, вона погодилася з тим, що своїми висловлюваннями "підставила" свою фракцію. "Вважаю, що я підставила. Але я писала в закритому чаті", - зауважила парламентар.

На зауваження щодо того, що Третьякова не вибачилася за свої слова щодо Полякова, вона пояснила: "Не вважаю я, (що є - УНІАН) за що вибачатися. Вибачатися можна перед родиною, яка сьогодні поставлена в ситуацію, коли тема, коли з життя пішов батько, коли з життя пішов чоловік, коли пішов син, і ось ця тема весь час порушується, і вибачатися за це - за те, що ця тема порушується весь час, - ось за це я можу вибачатися. І перед ними вибачаюся".

Водночас, наголосила вона, вибачатися перед суспільством їй немає за що.

Смерть нардепа Полякова

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня. Депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій.

Висловлювання Третьякової про смерть Полякова

Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Третьякова у чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Пізніше на засіданні ВР, замість вибачень, вона намагалася переконати, що мала рацію.

Після цього всі фракції підписали листа до Регламентного комітету ВР, у якому просять на 5 днів відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях. У групі "Партія "За майбутнє" наполягають на відкликанні Третьякової з посади голови комітету.

Натомість, перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вважає, що висловлювання народного депутата поза парламентом не є "формальною підставою" для відсторонення його від участі у пленарних засіданнях Верховної Ради.

Депутати партії "Слуга народу" висловили обурення Галині Третьяковій за її коментар про смерть народного обранця Антона Полякова. Інші однопартійці почали масово залишати чат "СН" на знак протесту.

Автор: Таня Поляковська