На засіданні фракції планується обговорити проект держбюджету на наступний рік. Ще одним питанням можуть стати скандальні заяви Галини Третьякової.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" проведе засідання в цей понеділок увечері.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлії Палійчук.

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За її словами, серед питань, які "слуги" планують обговорити - проект держбюджету на наступний рік.

"В понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу". Серед питань порядку денного - обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік", - написала Палійчук.

Як повідомляв УНІАН, ще одним питанням, яке може розглянути фракція "Слуга народу" 18 жовтня, стане ситуація з висловлюваннями народного депутата від "СН" Галини Третьякової щодо смерті депутата з групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Нагадаємо, у партійному чаті "Слуг народу" Третьякова написала: "На одного ворога менше" - з приводу смерті Полякова. А замість вибачень вона намагалася переконати, що мала рацію.

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Автор: Олександр Топчій