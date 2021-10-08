Галина Третьякова пораділа в партійному чаті смерті депутата, а після обурення в стінах парламенту заявила, що її свободу слова хочуть обмежити.

У сесійній залі Верховної Ради піднявся скандал через слова народного депутата Галини Третьякової з приводу смерті Антона Полякова, який входив до групи "Партія "За майбутнє".

Як передає кореспондент УНІАН, член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту повідомив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, коментуючи кончину колеги, написала: "На одного ворога менше"

"Щойно у вашому партійному чаті керівник комітету, який повинен займатися людьми, дітьми, пані Третьякова написала, що одним ворогом менше - про смерть Антона Полякова", - зазначив Палиця.

Він запропонував головуючому на засіданні першому заступнику голови ВР Руслану Стефанчуку та фракції "Слуги народу" відреагувати на слова Третьякової.

"Звичайно, якщо такі слова були, то вони неприпустимі", - сказав Стефанчук.

Потім слово взяла Третьякова і висловила незадоволення тим, що в сесійній залі звучали несхвальні вигуки на адресу її коментаря і вигуки "Ганьба!".

"Якщо є люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони можуть накидати на платки на рота, то ганьба вам", - заявила Третьякова.

Після цих слів Стефанчук перервав її промову і попросив виключити їй мікрофон. Він зазначив, що життя кожної людини "є вищою соціальною цінністю" і закликав припинити спекуляції. Також, звертаючись до депутатів, він зазначив, що свобода слова передбачає відповідальність за те, що "говорить кожен з нас".

Після цього в сесійній залі було оголошено півгодинну перерву.

Широку популярність Третьякова отримала після заяви, в якій назвала "стерилізацію жінок без вищої освіти при Лі Куан Ю" позитивною практикою і заявила, що при у безробітних, які заводять дитину заради перспективи отримання соціальної допомоги від держави, виходять діти "дуже низької якості".

Коментуючи слова Третьякової і допустимість подальшої співпраці партії "Слуга народу" з депутатом, глава "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Третьякова повинна нести якусь відповідальність, але яку саме - ще належить визначити.

Читайте такожДепутат від " Слуги народу "назвала дітей Донбасу" немитими й нечесаними " (відео)"Не треба мені зараз пропонувати ніяких рішень, я його сам озвучу. У людсько-гумманістичному контексті тут можна дискутувати, морально це було з боку Галини або аморально, тут кожен відповідно до своєї системи цінностей визначиться.

Що стосується політичної відповідальності - я думаю, що кожен політик, як і Галина, повинна таку відповідальність нести, зараз будемо обгаварювати яку саме відповідальність, може політичну, може нести Галина по всій цій ситуації. Потрібен час, щоб визначитися", – заявив Корнієнко.

Покійний депутат Поляков неодноразово критикував Третьякову. Наприкінці вересня цього року він звинуватив її в тому, що вона запропонувала на той момент спікеру Ради Разумкову не розглядати на засіданні парламенту законопроект Полякова про соціальний захист дітей війни.

"Це, до речі, та сама Третьякова, яка ділила дітей на якісних і на неякісних. Можливо і пенсіонерів вона також розподіляє на групи якісних і неякісних", - писав Поляков.

Смерть Антона Полякова - що відомо:

Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня в Києві. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в несвідомому стані знайшли патрульні поліцейські в таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як стверджує водій таксі, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього Полякова почало нудити в машині, він бився в конвульсіях. На задньому сидінні автомобіля були виявлені сліди блювоти.

Бригада швидкої допомоги не змогла реанімувати політика. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому.

У свою чергу депутат Галина Янченко стверджує, що у політика були судоми. Крім того, на шиї депутата знайшли дивні сліди.

Антону Полякову було 33 роки. У нього залишилися дві доньки.

Автори: Надя Пришляк, Андрій Софін