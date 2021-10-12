Депутати запевняють, що парламент ефективно працюватиме.

У фракції "Слуга народу" переконують, що в парламенті жодної кризи чи "турбулентності" немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники фракції сказали в ефірі програми "Свобода слова".

Так, народний депутат від фракції "СН" Ірина Верещук наголосила: "Щодо "парламентської кризи" чи "турбулентності"... Насправді, її немає. І бути не може. Тому що ми не маємо на неї права, жодного: морального, політичного і навіть юридичного права".

Вона підкреслила, що жодної кризи в парламенті немає.

Читайте також"Вдає з себе жертву": Разумков та Гетманцев посперечалися у прямому ефірі"У нас немає кризи і точно її не буде", - сказала Верещук.

Крім того, народний депутат від "СН" Денис Маслов запевнив: "Її (кризи - УНІАН) немає, жодних ознак цієї кризи немає насправді. Парламент буде продовжувати функціонувати абсолютно ефективно в плані законодавчих ініціатив. Його робота абсолютно не заблокована. І навіть жодним чином не перешкоджається подальшій його діяльності".

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому ж ефірі "Свободи слова" відкликаний з посади голови Верховної Ради України позафракційний народний депутат Дмитро Разумков висловив думку, що на ВР очікує "турбулентність".

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Автор: Таня Поляковська