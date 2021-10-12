У групі "Партія "За майбутнє" закликають відкликати її з посади голови комітету.

Фракція "Слуга народу" 18 жовтня на своєму засіданні розгляне питання щодо ситуації з висловлюваннями голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народного депутата від "СН" Галини Третьякової щодо смерті депутата з групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомив перший заступник голови фракції "СН", голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

Під час ефіру співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко, говорячи про ситуацію з висловлюваннями Третьякової, зазначив: "Я як співголова і інші наші колеги - підписали всі звернення до новообраного голови Верховної Ради - відкличте (Третьякову з посади голови комітету - УНІАН). Якщо вона сама не здатна це зробити, відкличте Третьякову з посади голови комітету. Зробіть цей мужній крок. Покажіть, що ви парламентарі".

Читайте такожРазумков вважає, що на Верховну Раду очікує "турбулентність"Батенко додав, що на такий крок вони чекають вже наступного пленарного тижня.

Своєю чергою, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вибачився за слова своєї колеги по фракції і висловив думку, що "питання щодо наших оцінок цієї ганебної поведінки є вичерпаним".

У цьому питанні, додав він, має розібратися Регламентний комітет. "Давайте дочекаємося рішення Регламентного комітету, винесемо в зал і приймемо відповідне рішення", - сказав він.

Водночас, Корнієнко щодо рішень їхньої політсили щодо Третьякової зазначив: "Треба, щоб фракція зібралася в понеділок. І у форматі відвертому поговорити. Тому що є різні думки... Є люди, які моральну сторону засуджують, але щодо політичної сторони - там у них розходяться думки, що з цим робити".

Він нагадав, що їхня фракція підтримала ініціативу щодо відсторонення Третьякової від участі у 5 пленарних засіданнях ВР.

"Я думаю, що представники "Слуги народу" в Регламентному комітеті теж підтримають", - сказав він і висловив думку, що "18 числа ми ще проговоримо наступні якісь можливі кроки щодо цього".

Своєю чергою, відкликаний з посади голови ВР позафакційний народний депутат Дмитро Разумков висловив думку, що вибачитися мають не за Третьякову, а вибачатися має вона сама.

Крім того, за його словами, для відкликання з посади голови комітету рішення фракції не потрібне, достатньо подання голови ВР на відкликання з посади голови комітету.

Скандальне висловлювання Третьякової

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня член групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" Третьякова написала: "На одного ворога менше" - з приводу смерті Полякова. Третьякова, замість вибачень, намагалася переконати, що мала рацію.

На брифінгу голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив: "Ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на Регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань".

Своєю чергою, Батенко повідомив: "Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп в парламенті, крім "Слуги народу", і звернулися на голову Верховної Ради України і голову Регламентного комітету щодо відкликання Третьякової з посади голови профільного комітету".

Він додав, що шокований поведінкою Третьякової, і вважає, що вона узагалі "не достойна бути народним депутатом".

Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня в автомобілі таксі. За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: Таня Поляковська