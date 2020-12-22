Через смерть Кернеса провадження відносно нього закриють, а щодо до його охоронців розгляд справи продовжиться.

На засіданні Київського районного суду Полтави 24 грудня планується закрити провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса, якого обвинуватили у викраденні і побитті учасників місцевого Євромайдану в 2014 році, у зв’язку з його смертю.

Про це УНІАН повідомила голова суду, суддя-спікер Любов Васильєва.

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За її словами, через смерть Кернеса провадження відносно нього буде закрито, а щодо інших обвинувачених суддя продовжить розгляд справи.

В прес-службі суду УНІАН повідомили, що підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню Кернеса та двох його охоронців було перенесено на 24 грудня через неявку фігурантів справи у зв’язку з карантинними заходами.

Справа проти Кернеса: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кернеса та двох його охоронців обвинуватили у викраденні і побитті учасників Євромайдану в 2014 році на території Харкова.

У березні 2015 року Кернесу було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

У квітні Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження щодо Кернеса і його охоронців. Прокуратура і потерпілий Сергій Ряполов оскаржили це рішення.

У січні 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Офісу генерального прокурора і потерпілих та відновив провадження щодо Кернеса. Обвинувальний акт було направлено на новий судовий розгляд.

Як відомо, 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» через ускладнення від COVID-19.

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Автор: Олег Булашев