Президент Володимир Зеленський поінформував діючу голову ОБСЄ Анн Лінде про безпекову ситуацію на Донбасі.

Україна очікує на посилення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє прес-служба Офісу президента.

На початку глава держави привітав Лінде зі вступом на посаду діючого голови ОБСЄ та зазначив, що співпраця з організацією є дуже важливою для України та українців.

"Ми хочемо подякувати від України всім представникам місії ОБСЄ за те, що підтримуєте Україну, підтримуєте завжди наш суверенітет і нашу територіальну цілісність", – сказав він.

Також Зеленський подякував Лінде за її позицію стосовно того, що завершення війни на Донбасі дійсно є пріоритетом, та окремо зазначив, що потрібно активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму. Саме з цією метою Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою "Кримська платформа".

"Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна", – зауважив президент.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Президент наголосив, що питання закінчення війни на Донбасі завжди обговорюється з українського боку на високому представницькому рівні, оскільки є надважливим для України.

Читайте такожТериторіальна цілісність України має бути відновлена включно з Кримом - чинна голова ОБСЄ

Зеленський розповів співрозмовниці про зусилля, яких докладає українська сторона задля досягнення миру.

Він наголосив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року. Однак, з іншого боку, відкрито лише один КПВВ, решту ж пунктів, збудованих Україною з гуманітарною метою, які мають надавати комфортні послуги людям, на окупованій території не відкривають. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокується доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих та робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування та процес розведення військ на нових ділянках.

Водночас глава держави зазначив, що в частині сталого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад 6 місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку окупантів, та все ж завдяки заходам, що тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зеленський поінформував діючу голову про очікування України від роботи СММ ОБСЄ. Наголошено на необхідності посилення організаційної спроможності місії, її технічного потенціалу та фінансового забезпечення.

Головування Швеції в ОБСЄ

Швеція з 1 січня перейняла головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) від Албанії.

Завтра, 20 січня, Анн Лінде планує відвідати Донбас.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН