У випадку виходу до другого туру з Порошенком Зеленський отримав би 60% голосів виборців, а з Бойком - 76%.

Лідером електоральних симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 16 червня.

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Водночас, за Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 11% і 17% опитаних, за Юрія Бойка - 9% і 13%, за Юлію Тимошенко - 7% і 10%, за Ігоря Смешка - 4% і 7%, за Володимира Гройсмана - 3% і 4%, за Анатолія Гриценка - 2% і 3%, за Дмитра Разумкова - 2% і 2%, за Олега Ляшка - 2% і 2%, за Руслана Кошулинського - 1% і 2%, за Віталія Кличка - 1% і 1%, за Олександра Вілкула - 1% і 1%.

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Крім того, у випадку електорального суперництва Зеленського та Порошенка у другому турі чинний глава держави отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко - відповідно 20% і 40%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за чинного президента проголосували би 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Бойка - відповідно 13% і 24%.

Що відомо про опитування

Дослідження електоральних настроїв громадян України було проведено серед 2 тис. 018 респондентів віком від 18 років методом особистого інтерв'ю у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Антоніна Доломанжи