У Bloomberg вважають, що такий візит стане незвичним кроком на тлі санкцій проти Росії.

Спеціальний представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Київ в наступному місяці та буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять, пише Bloomberg.

За інформацією особи, яка знайома із ситуацією, Келлог також планує відвідати Лондон, Париж та Рим. Джерело видання додало, що наразі такі плани не були остаточно сформовані.

"Потенційна готовність Келлога відвідати Москву після інавгурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - вважають у Bloomberg.

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Співрозмовниця підкреслила, що поїздка буде зосереджуватися на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь конкретної політичної мети.

Водночас у команді Дональда Трампа поки не відповіли на запит Bloomberg щодо такої запланованої поїздки.

Візит Кіта Келлога до України - що відомо

Однак раніше Reuters повідомив, що Кіт Келлог планує відвідати Київ та інші європейські столиці. Також видання писало, що 80-річний генерал-лейтенант у відставці не мав намірів відвідувати Москву під час свого турне.

Під час візиту до Києва, за інформацією журналістів, він проведе перемовини з українською владою. У виданні наголосили, що така поїздка "ілюструє терміновість, якої обраний президент надав припиненню війни в Україні".

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