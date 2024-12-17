За даними співрозмовників агентства, зустрічі будуть націлені на "встановлення фактів", а не на активні переговори.

Новий спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог на початку січня відвідає Київ і низку інших європейських столиць у рамках зусиль із припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з планами поїздки.

За їхніми даними, 80-річний генерал-лейтенант у відставці, призначення якого на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії Трамп анонсував наприкінці листопада, не планує відвідувати Москву під час свого турне.

Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві, крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами в Римі та Парижі.

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За даними співрозмовників агентства, зустрічі будуть націлені на "встановлення фактів", а не на активні переговори.

Зазначається, що запланована поїздка ілюструє терміновість, якої обраний президент надав припиненню війни в Україні.

Війна в Україні - позиція Келлога

У червні 2024 року стало відомо, що двоє ключових радників Дональда Трампа - Кіт Келлог і Фред Фляйц - презентували план припинення війни в Україні, який передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, тільки якщо вступить у мирні переговори.

Пізніше Келлог запропонував досить детальні пропозиції щодо припинення війни в Україні. У звіті, який Келлог написав у співавторстві з Американським інститутом політики, він назвав війну "трагедією, якої можна уникнути", частково спричиненою "некомпетентністю" президента Байдена як світового лідера. Він зазначив, що "уникнення ризику адміністрацією Байдена в озброєнні України в поєднанні з провалом дипломатії з Росією продовжили війну в Україні, яка зараз опинилася у війні на виснаження з Росією".

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