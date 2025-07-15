За словами нардепа, це стратегічна міжнародно-правова поразка і Путіна особисто, і Росії.

Для початку роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України потрібно буде ухвалити ще низку рішень. Але не виключено, що він почне функціонувати наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Відповідаючи на запитання УНІАН про те, які нові права та можливості отримала Україна після ухвалення рішення щодо створення Спецтрибуналу, він зауважив, що це "історична подія і для України, і для міжнародного права".

"Уже навіть з точки зору стратегічної і міжнародно-правової – це стратегічна міжнародно-правова поразка. І Путіна особисто, і Росії", – наголосив парламентар.

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Водночас Мережко зауважив, що потрібно буде пропрацювати певні деталі, зокрема щодо відповідних регламенту та статуту, який регулює процесуальні питання.

"Тобто попереду ще доволі багато роботи, але головний крок в цьому напрямку, до справжньої міжнародної справедливості, вже було зроблено", – сказав він.

За словами депутата, пройде певний час перед тим, як цей Трибунал стане повноцінним та почне функціонувати.

"Я не знаю, скільки це займе часу. Я завжди наводжу як приклад Нюрнберзький трибунал. Він був створений упродовж трьох місяців, функціонував приблизно дев’ять місяців. Тобто в сумі десь приблизно один рік", – зазначив Мережко.

Він висловив сподівання, що до реалізації цього Трибуналу долучаться і інші країни, зокрема Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

"Коли він конкретно почне функціонувати, поки що невідомо. Але вже вирішальний крок у цьому напрямку… було зроблено", – сказав голова Комітету.

На уточнення, чи може він запрацювати до завершення бойових дій, Мережко відповів так:

"Теоретично – так. Ми не знаємо, коли завершаться бойові дії, чи взагалі буде якесь перемир’я… Але головне, що існує цей трек, незалежно від інших подій. І повернути це назад вже буде неможливо. Тому тут Путін у моральному, міжнародно-правовому сенсі вже програв. Як би там не було, але це вже він входить в історію як воєнний злочинець, а Росія – як держава-агресор".

За словами Мережка, цей Трибунал фізично може розташовуватися в Гаазі.

"Технічні, юридичні питання, процесуальні ще попереду, їх треба вирішувати. Але я сподіваюся на те, що це, можливо, навіть не в цьому році, – хотілося б, щоб уже в цьому році він почав функціонувати – але, якщо так бути реалістом, я сподіваюся більше на наступний рік", – зазначив він.

Спецтрибунал проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Зеленський наголосив, що "Гаага чекає на винуватців".

До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС та Рада Європи. Загалом підготовка зайняла понад два роки.

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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