Парламент "від імені українського народу" засудив корупцію у Верховному суді.

Верховна Рада України схвалила заяву, у якій "від імені українського народу" засудила нещодавно викриту у Верховному суді корупційну схему та закликала розглянути можливість запровадження періодичної перевірки доброчесності суддів і посилення відповідальності за вчинення корупційних злочинів суддями. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за ухвалення відповідної заяви проголосувало 280 парламентарів.

Як йдеться у тексті документу, цією заявою Верховна Рада "рішуче засуджує ганебний випадок, який стався у Верховному суді" та заявляє про недопустимість випадків, коли керівник найвищого суду у системі судоустрою України може бути причетний до корупції. Крім того, депутати наголосили на необхідності належного, неупередженого та ефективного розслідування корупції у Верховному суді.

Народні обранці заявили про "нагальну потребу у рішучому та послідовному продовженні судової реформи". Йдеться про продовження боротьби з "ганебними випадками недопустимої поведінки суддів, що порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя", а також докорінне знищення корупції у системі органів правосуддя.

Відео дня

"Ті, хто не готовий існувати у справедливій та прозорій реальності і буде вчиняти корупційні дії, мають бути виключені з лав суддівського корпусу і притягнуті до відповідальності", - підкреслюється у заяві.

Також парламентарі закликають негайно відновити розгляд Вищою радою правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, розглянути можливість запровадження періодичної перевірки доброчесності суддів, а також удосконалити правила добору та доступу до професії судді, забезпечивши серйозну перевірку всіх кандидатів на посаду судді за критеріями професійної компетентності та доброчесності.

Водночас у заяві йдеться про необхідність проведення оптимізації системи судоустрою України у відповідності із викликами та вимогами реального стану, завершення оцінки відповідності займаній посаді всіх діючих суддів, встановлення і забезпечення гідних та належних умови оплати праці працівників апаратів судів.

Окремо народні депутати закликають розглянути питання посилення відповідальності за вчинення корупційних злочинів суддями.

"Верховна Рада звертається до Ради національної безпеки і оборони України щодо негайного розгляду на засіданні РНБО питання фактів проявів корупції та інших порушень закону представниками судової гілки влади, з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та інтересів України", - сказано у документі.

Корупція у Верховному суді - справа Князєва

Кілька тижнів тому у Києві затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького, коли останній передавав судді другу частину хабаря за ухвалення Верховним судом рішення на користь власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

За даними правоохоронців, загальна сума хабаря становила близько 2,7 млн доларів.

Після резонансного затримання Князєва зняли з посади голови суду та арештували із альтернативою застави у понад 107 млн грн.

Адвоката також було взято під варту з альтернативою застави у 80 млн грн.

26 травня травня судді Верховного суду обрали нового голову - ним став очільник Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко.

Вас також можуть зацікавити новини: