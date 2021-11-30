Офіс генпрокурора хоче оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Броварський суд відхилив обвинувальний акт у справі Надії Савченко та Володимира Рубана про підготовку терактів.

Про це повідомляє ТСН.

Тодішніх нардепку Надію Савченко та керівника штабу громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана арештували у 2018 році за підозрою у підготовці терактів. За даними слідства, вони нібито готувались обстріляти урядовий квартал.

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Адвокати обвинувачених вважають, що справа розвалена. В Офісі генерального прокурора заявили, що розглядають питання щодо оскарження цього рішення суду в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня 2018 року затримали на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту. За даними слідства, вони планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю Верховної Ради. Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 року зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня 2018 року Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та взяття її під варту. Савченко і Рубан перебували під арештом.

У серпні 2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.

Справу Савченко і Рубана спочатку передали на розгляд до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, потім до Чернігівського районного суду, Солом’янського районного суду Києва, Дарницького районного суду Києва.

Київський апеляційний суд направив справу до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Автор: Марта Гичко