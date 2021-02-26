Ірина Венедіктова заявила, що судити стосовно вироку потрібно на прикладі іншого фігуранта цієї справи.

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що справу одеського активіста Сергія Стерненка заполітизував сам Стерненко.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Воно (справа - прим. УНІАН) політизовано, але самим підсудним, обвинувачуваним. Коли я тільки прийшла на пост генпрокурора, одразу ж почалась історія штучного протистояння", - сказала Венедіктова.

Також вона додала, що судити стосовно справи Стерненка, стосовно вироку потрібно на прикладі іншого фігуранта цієї справи: "В цьому вироку є два фігуранти. Якщо ми хочемо знизити емоційний накал і політизацію, ми можемо фігуранта з прізвищем С. відставити, і взяти фігуранта з прізвищем Д. (Руслана Демчука - прим. УНІАН), тому що вони засуджені за однаковими статтями, вирок написаний одним суддею".

"Ми не можемо сказати одному - ти невинний, а другому - іди в тюрму", - додала вона.

Вирок Стерненку: всі подробиці

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Демчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справа Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк