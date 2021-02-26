Венедіктова вважає, що справу Стерненка заполітизував сам активіст / фото УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що справу одеського активіста Сергія Стерненка заполітизував сам Стерненко.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Воно (справа - прим. УНІАН) політизовано, але самим підсудним, обвинувачуваним. Коли я тільки прийшла на пост генпрокурора, одразу ж почалась історія штучного протистояння", - сказала Венедіктова.

Також вона додала, що судити стосовно справи Стерненка, стосовно вироку потрібно на прикладі іншого фігуранта цієї справи: "В цьому вироку є два фігуранти. Якщо ми хочемо знизити емоційний накал і політизацію, ми можемо фігуранта з прізвищем С. відставити, і взяти фігуранта з прізвищем Д. (Руслана Демчука - прим. УНІАН), тому що вони засуджені за однаковими статтями, вирок написаний одним суддею".

"Ми не можемо сказати одному - ти невинний, а другому - іди в тюрму", - додала вона.

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Вирок Стерненку: всі подробиці

  • 23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.
  • Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
  • Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.
  • Демчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.
  • Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справа Стерненка

  • У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.
  • Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.
  • Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
  • Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк