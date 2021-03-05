Глава МЗС зазначив, що позиція РФ та її маріонеток в рамках мінських переговорів зводиться до суцільного деструктиву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що питання долучення США до "театру абсурду" в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі не на порядку денному.

Читайте такожКравчук заявив, що Україна має бути в НАТО, а думка Росії не грає жодної ролі (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

"Що стосується Сполучених Штатів, то Тристороння контактна група як відомо, складається з трьох учасників - це Росія і Україна як сторони конфлікту, і ОБСЄ як посередник. Тому ні, питання про долучення Сполучених Штатів до ТКГ, воно не стоїть", - наголосив Кулеба.

Окремо глава МЗС сказав, що в ТКГ зараз потрібно говорити не про зміну місця проведення переговорів, а про те, щоб у ній "в принципі відбувалися ефективні переговори".

"Тому що через позицію Російської Федерації Тристороння контактна група більше нагадує театр абсурду, де Росія та запрошені представники так званих "ДНР" та "ЛНР" просто водять ситуацію по колу, вдаються до якихось абсурдних аргументів дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень, тому не місце проведення ТКГ є проблемою. Проблемою є те, що попри всі зусилля України, попри усі зусилля нашої делегації в ТКГ, ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним і намагання перекладати відповідальність за все на Україну", - заявив Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко