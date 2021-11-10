Наша країна та Штати відкрили нову сторінку у двосторонніх відносинах, вважає очільник українського МЗС.

Україна та Сполучені Штати Америки підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Трансляція з Вашингтона велася Держдепартаментом США в YouTube.

"Оновлена Хартія стратегічного партнерства США та України, яка сьогодні підписана міністром закордонних справ і мною, підтверджує непохитну відданість США суверенітету і територіальної цілісності України. Вона відзеркалює постійну відданість наших країн досягати спільні пріорітети, визначені у спільній заяві, підписаній 1 вересня президентом Байденом і президентом Зеленським, і окреслює кілька напрямків співпраці, у тому числі в галузі безпеки, верховенства права і економічної трансформації", – наголосив Блінкен.

Читайте такожУкраїна та США підписали угоду, яка стосується подорожейСвоєю чергою, Кулеба вважає, що сьогодні Україна і США відкрили нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Підписана оновлена Хартія модернізує попередній документ, підписаний у 2008 році у зовсім іншому світі.

За його словами, оновлена Хартія відображає новий рівень співпраці між країнами та дозволяє спільними зусиллями "протидіяти спільним викликам більш ефективним способом".

Раніше представник Державного департаменту США Нед Прайс говорив, що адміністрація США вважає за потрібне підписати в листопаді поточного року нову Хартію про стратегічне партнерство з Україною, щоб показати в ній сучасні реалії.

Автор: Віталій Саєнко