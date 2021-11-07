Сторонам необхідно оновити схвалену хартію, сказав представник Держдепартаменту США.

Адміністрація США вважає за потрібне підписати в листопаді поточного року нову хартію про стратегічне партнерство з Україною, щоб показати в ній сучасні реалії.

Про це сказав під час брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Нам потрібно оновити хартію, щоб в ній йшлося про виклики XXI століття", – зазначив він.

Читайте такожУкраїна та США підписали угоду, яка стосується подорожейПрайс нагадав, що 10 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен прийматиме главу Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулебу. Саме тоді сторони планують підписати нову хартію.

Раніше стало відомо, що 10 листопада у Вашингтоні Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США, на якому, зокрема, мають розглянути план трансформації України.

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія) обговорив з Ентоні Блінкеном напружену ситуацію з безпекою на Донбасі.

Автор: Тамара Отовська