Кошти направлять на безпеку північного та східного кордонів України та інші потреби ДПСУ.

Сполучені Штати Америки виділили Україні майже 25 млн доларів міжнародної технічної допомоги. Кошти направили Державній прикордонній службі України.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, ДПСУ зареєструвала проект міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів. Кошти направлять на безпеку північного та східного кордонів України.

Читайте такожЗеленський попросив міжнародної допомоги для відновлення інфраструктури ДонбасуПроект розпочнеться вже в січні. Його реалізовуватимуть впродовж року. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів:

сучасні засоби відеофіксації;

безпілотні комплекси;

індивідуальний захист прикордонників;

забезпечення їх розташування в польових умовах;

посилення транспортом та засобами зв’язку.

Очікується, що все це отримають прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

Крім того, днями також зареєстровано ще один проект. Ним партнери допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону. Йдеться про нарощення можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування - 4,5 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що американські сенатори запропонували президенту Джо Байдену стратегію стримування Російської Федерації.

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