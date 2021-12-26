Президента США Джо Байдена закликали не йти на поступки російському колезі Володимиру Путіну.

Американські сенатори запропонували президенту США Джо Байдену стратегію стримування Російської Федерації. Пропозиції містять як дипломатичні заходи, так економічні та військові.

Про це пише The Washington Post.

Сенатор від Демократичної партії Джин Шагін і сенатор-республіканець Роб Портман озвучили чотири ради Байдену:

США повинні збільшити обсяги постачання зброї в Україну і надати протиповітряні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби ведення електронної війни;

США повинні вимагати від Росії відвести війська від кордону України перед подальшими переговорами;

необхідно співпрацювати з німецьким урядом, щоб не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2";

США повинні розвивати міжнародну коаліцію з партнерами.

Читайте такожПапа Римський закликав не допустити поширення "метастаз конфлікту" в УкраїніУ свою чергу сенатор-республіканець Роджер Вікер порадив не йти на поступки Путіну, а заявити, що агресія проти України призведе до численних жертв з боку РФ. Також він вважає, що НАТО може надіслати в Україну військових. Крім цього, політик вказав на необхідність введення санкцій щодо чиновників РФ, пов'язаних з "Північним потоком-2", і наближених до Путіна осіб.

Агресія РФ щодо України - останні заяви

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми РФ сказавши, чим сьогодні небезпечний Путін17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членівв зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.

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