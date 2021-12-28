Документ передбачає виділення 300 мільйонів доларів військової допомоги для ЗСУ.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 27 грудня підписав оборонний бюджет на 2022 рік.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Обсяг бюджету становить 770 мільярдів доларів.

"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.

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Також документ передбачає виділення 300 мільйонів доларів військової допомоги для Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що американські сенатори запропонували президенту Джо Байдену стратегію стримування Російської Федерації.

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