Напередодні ЗМІ писали про "напружену" телефонну розмову між Байденом і Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський хвилюється, що США навмисне роздувають загрозу з боку дій глави Кремля Володимира Путіна, щоб нібито заключити угоду з Кремлем, наприклад, щодо контролю над Донбасом.

Про це Politico повідомили поінформовані джерела в Україні та США.

Крім того, видання пригадало слова президента України, що паніка Заходу дуже б’є по економіці країни.

Проте найбільше Зеленському не подобається, що Вашингтон говорить про "неминуче" вторгнення. Під час дзвінка українському главі 27 січня Байден підкреслив, що Росія "може атакувати" у будь-який час, пригадавши про 120 тисяч військових РФ біля кордону.

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Це перегукується з заявою речниці Білого дому Джен Псакі, що нова російська агресія буде "неминучою".

Як уточнює CNN, своєю чергою, Байден та його адміністрація вважають, що Зеленський применшує російську загрозу. "Чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви допускаєте витік і спотворення інформації, коли США – один з ваших єдиних справжніх друзів? Навіщо просити більше зброї, коли ви кажете, що загроза не зросла?" - цитує телеканал слова джерела в американській адміністрації.

27 січня Джо Байден вчергове зідзвонився з Володимиром Зеленським, їхня розмова, за словами джерел CNN, проходила "не дуже гладко".

Згодом Вашингтон, а також МЗС України, публікацію американських журналістів назвали неправдивою.

На прес-конференції для іноземної преси Зеленський зазначив, що у нього "немає непорозумінь" з американським колегою, просто він "глибоко розуміє, що відбувається в державі".

При цьому український президент підкреслив, що не виключає вторгнення росіян.

За новими даними Міноборони, Російська Федерація до кордонів України стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу.