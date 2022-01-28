При цьому президент України визнав, що існує ймовірність нападу Росії.

Україна через паніку, спричинену заявами про можливий повномасштабний напад Росії, може втратити власну економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з іноземними журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

"Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо втратити економіку нашої держави, але перш за все люди. Імовірність атаки є, вона нікуди не пішла. Вона була у 2021 році така сама, у 2020 році вона була меншою, у 2019 році після "Нормандського формату" вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників у "нормандському форматі". Тож якщо це все не просто політичний театр, і все це дуже серйозно, то це кроки до діалогу, до мирного врегулювання процесу. Тому я і вважаю, що це говорить про те, що треба дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Зеленського, з української економіки виведено 12,5 млрд доларів через тривожну інформацію, яка пов'язана з можливою зовнішньою загрозою з боку Російської Федерації.

Також глава держави зазначив, що для стабілізації вітчизняної економіки необхідно залучити 4-5 мільярдів доларів.

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