Сполучені Штати Америки запровадили нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому з нагоди річниці шахрайських президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року.
Зокрема, президент США Джо Байден відписав виконавчий указ, яким застосовуються подальші обмежувальні заходи проти Олександра Лукашенка і його режиму.
Санкції вводяться за:
- Постійний наступ на права людини та демократичні прагнення білоруського народу;
- за скоєння міжнаціональних репресій і зловживань владою;
- за посягання на міжнародні норми;
- та за корупцію.
Так, новий указ новий указ зміцнює повноваження, аби збільшувати тягар для режиму Лукашенка за перераховані дії.
Читайте такожЛукашенко прокоментував смерть Шишова і заявив, що Білорусь ніколи не нападе першою на УкраїнуВідтепер США запроваджуватимуть блокувальні санкції проти осіб, які працюють у певних визначених секторах, у тому числі у секторі оборони (також у контексті матеріального забезпечення), секторі безпеки, енергетичному секторі, у виробництві мінеральних добрив (хлорид калію), у виробництві тютюнових виробів, будівельному і транспортному секторах, або будь-якому іншому секторі економіки Білорусі, які будуть визначатися міністром фінансів або державним секретарем.
Водночас Міністерство фінансів США і Державний департамент запроваджують нові санкції проти фізичних і юридичних осіб.
Зокрема, під санкції потрапили:
- Державне підприємство "Бєларуськалій". Це виробниче об'єднання є найбільшим у світі виробником мінеральних калійних добрив та виступає джерелом для незаконного збагачення режиму Лукашенка;
- Національний олімпійський комітет Білорусі, який обвинувачується у сприянні відмиванню коштів, в ухилянні від дотримання санкцій і у хитрощах щодо заборони видачі віз. Міжнародний олімпійський комітет зробив публічне зауваження білоруському НОК за неспроможність захищати білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій.
Читайте такожМеркель відвідає Україну: в ОП назвали дату й теми переговорівТакож під санкції потрапили відомі бізнесмени, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, які пов'язані з цими бізнесменами, в тому числі приватний білоруський банк "Абсолютбанк". Ще під санкції потрапили додаткові юридичні установи, які працюють з тютюновими виробами, у будівництві, енергетичному і транспортному секторах білоруської економіки.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Лукашенко заявив про свою здатність разом з Путіним "поставити Україну на коліна".
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