Обмежувальні заходи запроваджено проти державного підприємства "Бєларуськалій", Національного олімпійського комітету Білорусі, бізнесменів і пов'язаних з ними компаній.

Сполучені Штати Америки запровадили нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому з нагоди річниці шахрайських президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року.

Зокрема, президент США Джо Байден відписав виконавчий указ, яким застосовуються подальші обмежувальні заходи проти Олександра Лукашенка і його режиму.

Санкції вводяться за:

Постійний наступ на права людини та демократичні прагнення білоруського народу;

за скоєння міжнаціональних репресій і зловживань владою;

за посягання на міжнародні норми;

та за корупцію.

Так, новий указ новий указ зміцнює повноваження, аби збільшувати тягар для режиму Лукашенка за перераховані дії.

Читайте такожЛукашенко прокоментував смерть Шишова і заявив, що Білорусь ніколи не нападе першою на УкраїнуВідтепер США запроваджуватимуть блокувальні санкції проти осіб, які працюють у певних визначених секторах, у тому числі у секторі оборони (також у контексті матеріального забезпечення), секторі безпеки, енергетичному секторі, у виробництві мінеральних добрив (хлорид калію), у виробництві тютюнових виробів, будівельному і транспортному секторах, або будь-якому іншому секторі економіки Білорусі, які будуть визначатися міністром фінансів або державним секретарем.

Водночас Міністерство фінансів США і Державний департамент запроваджують нові санкції проти фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, під санкції потрапили:

Державне підприємство "Бєларуськалій". Це виробниче об'єднання є найбільшим у світі виробником мінеральних калійних добрив та виступає джерелом для незаконного збагачення режиму Лукашенка;

Національний олімпійський комітет Білорусі, який обвинувачується у сприянні відмиванню коштів, в ухилянні від дотримання санкцій і у хитрощах щодо заборони видачі віз. Міжнародний олімпійський комітет зробив публічне зауваження білоруському НОК за неспроможність захищати білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій.

Читайте такожМеркель відвідає Україну: в ОП назвали дату й теми переговорівТакож під санкції потрапили відомі бізнесмени, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, які пов'язані з цими бізнесменами, в тому числі приватний білоруський банк "Абсолютбанк". Ще під санкції потрапили додаткові юридичні установи, які працюють з тютюновими виробами, у будівництві, енергетичному і транспортному секторах білоруської економіки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Лукашенко заявив про свою здатність разом з Путіним "поставити Україну на коліна".

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Автор: Віталій Саєнко