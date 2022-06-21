Президент наголосив, що Україна розділяє європейські цінності.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Про це Зеленський повідомив в Instagram.

"Підписаний. Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна розділяє європейські цінності.

"Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Верховна Рада 259 голосами підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. "Проти" проголосували тільки 8 парламентаріїв.

Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, однак через спекуляції політиків навколо її положень не могла ратифікувати протягом більше 10 років.

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