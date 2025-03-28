Зокрема, до складу введено нового начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі голови держави №201/2025 від 28 березня 2025 року.

Зокрема, президент України постановив увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Гнатова.

Окрім того, Зеленський вивів зі складу Ставки попереднього начальника Генштабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

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Указ ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України.

Кадрові перестановки у Збройних силах України

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ.

Нове призначення відбулося "з метою покращення якості управління військами". Зокрема, перед Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Гнатов має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об’єднаними силами ЗСУ. Гнатов керував обороною Бахмута у 2023 році.

Також 16 березня президент звільнив Баргилевича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Баргилевич працював на цій посаді з 9 лютого 2024 року. До того Баргилевич обіймав посаду Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Баргилевич раніше був ініціатором створення управління територіальної оборони. Обіймав різні посади, у тому числі посаду начальника оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, командувача територіальної оборони Командування Сухопутних військ.

Тепер Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України. Про це призначення стало відомо 16 березня з повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова.

На посаді Генерального інспектора завдання Баргилевича - контроль за дотриманням військових стандартів і зміцнення військової дисципліни.

Баргилевич на цій посаді контролюватиме процес реформ в армії.

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