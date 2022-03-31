Чоловік загинув, коли намагався врятувати людей від російських загарбників під Черніговом.

30 березня під Черніговом від снаряда окупантів загинув чоловік нардепки Ольги Стефанишиної.

Про це вона повідомила у Facebook.

Чоловік загинув, коли намагався врятувати людей від російських загарбників під Черніговом.

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна", – написала 38-річна Стефанишина.

Ольга Стефанишина - громадська антикорупційна активістка, експертка у сфері захисту прав пацієнтів. Народний депутат Верховної Ради України IX скликання від партії "Голос". У вересні 2019 року в новому парламенті вона стала членом комітету з питань здоров'я нації.

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