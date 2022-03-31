30 березня під Черніговом від снаряда окупантів загинув чоловік нардепки Ольги Стефанишиної.
Про це вона повідомила у Facebook.
Чоловік загинув, коли намагався врятувати людей від російських загарбників під Черніговом.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна", – написала 38-річна Стефанишина.
Ольга Стефанишина - громадська антикорупційна активістка, експертка у сфері захисту прав пацієнтів. Народний депутат Верховної Ради України IX скликання від партії "Голос". У вересні 2019 року в новому парламенті вона стала членом комітету з питань здоров'я нації.