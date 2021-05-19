Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ініціатором його звільнення виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це він розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".
"Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний", - сказав Степанов.
За його словами, "вибивання грошей на медицину" сприйняли у Кабміні, як формування власного політичного іміджу.
Читайте такожЗеленський збирає нардепів 20 травня: що розглядатимуть"Про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. Перше, що ми почали робити - латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому", - заявив Степанов.
Він відзначив, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн.
"Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину - так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий", - підкреслив він.
Відставка Степанова: що відомо
- 14 травня прес-секретар голови Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.
- Степанов повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади голови МОЗ.
- Наприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за це підписалися понад 150 депутатів.
- Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента і Кабміні.
- Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова і головний санлікар країни Віктор Ляшко.
- 18 травня Рада відправила у відставку Степанова.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram