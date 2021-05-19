18 травня Рада відправила Максима Степанова у відставку.

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ініціатором його звільнення виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це він розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

"Денис Анатолійович (Шмигаль - ред.) не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний", - сказав Степанов.

За його словами, "вибивання грошей на медицину" сприйняли у Кабміні, як формування власного політичного іміджу.

Читайте такожЗеленський збирає нардепів 20 травня: що розглядатимуть"Про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. Перше, що ми почали робити - латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому", - заявив Степанов.

Він відзначив, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн.

"Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину - так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий", - підкреслив він.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар голови Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Степанов повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади голови МОЗ.

Наприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за це підписалися понад 150 депутатів.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента і Кабміні.

Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова і головний санлікар країни Віктор Ляшко.

18 травня Рада відправила у відставку Степанова.

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Автор: Людмила Жерновська