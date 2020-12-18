Активісту заборонено залишати місце проживання в Києві з 21:00 до 6:00.

В Одесі суд відправив під нічний домашній арешт активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Приморського райсуду Одеси.

Згідно з ухвалою, Стерненку заборонено залишати місце проживання в Києві з 21:00 до 6:00.

На нього також покладені такі обов'язки: повідомляти суд про зміну місця проживання, прибувати до слідчого, суду за першої вимоги та інші.

17 грудня Стерненко заявив, що прокурор клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд над Стерненком

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.

24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.

29 вересня суд знову помістив Стерненка під нічний домашній арешт.

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Автор: Антоніна Доломанжи