В Одесі суд відправив під нічний домашній арешт активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Приморського райсуду Одеси.
Згідно з ухвалою, Стерненку заборонено залишати місце проживання в Києві з 21:00 до 6:00.
На нього також покладені такі обов'язки: повідомляти суд про зміну місця проживання, прибувати до слідчого, суду за першої вимоги та інші.
17 грудня Стерненко заявив, що прокурор клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Суд над Стерненком
- У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.
- Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Кузнєцова.
- 11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.
- За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.
- 24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.
- 29 вересня суд знову помістив Стерненка під нічний домашній арешт.
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