Генсек НАТО підкреслив, що Альянс зберігає пильність і уважно стежить за розвитком ситуації.

Загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом. Будь-які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

"Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія масує тисячі військ на українському кордоні. Це включає в себе військову техніку, таку як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.

За його словами, Альянс зберігає пильність і уважно стежить за ситуацією.

Читайте такожРосія робить все для того, щоб тема України втратила актуальність у світі - Зеленський

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично і практично, щоб країна могла захистити себе від агресії", - заявив він.

Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

"Я закликаю Росію до зниження напруженості і деескалації. У той же час ми як і раніше відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще більш важливим", - підкреслив генсек НАТО.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій говорилося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Автор: Ірина Погоріла