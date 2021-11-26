Президент розповів, які сигнали підтримки отримує Україна від країн-партнерів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія повинна публічно заявити, що не готує повномасштабного вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

Коментуючи можливість загострення ситуації з Росією, президент сказав: "Ми не тільки публічно, але і не публічно отримали інформацію (дуже пряму) від США, Великої Британії, Туреччини, країн Євросоюзу, Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці, і будуть нас підтримувати. Якщо щось почнеться. Як це буде на практиці - я не знаю: чітких таких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо, тут немає секретів".

"Я вважаю, якщо вони не думають про ескалацію, то мені здається, росіяни та президент РФ повинні публічно сказати, що не планують... Публічно, що Росія не готує повномасштабне вторгнення в Україну. Мені здається, цей сигнал зараз був би важливий", - додав він.

Читайте такожЗеленський влаштував перепалку з Бутусовим після питання про зрив спецоперацій розвідки (відео)Крім того, глава держави зауважив, що розраховує на декілька форматів перемовин з РФ.

"Я тут розраховую на декілька форматів. Є нормандський формат. Про це говорить французька сторона. Вона хоче далі тиснути на Росію, щоб у нас відбулося засідання "четвірки" вже з новим канцлером. Паралельно ми очікуємо від переговорів США і РФ. Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймається, але одним із головних питань все одно буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат перемовин", - сказав він.

Також Зеленський не виключив, що найближчим часом відбудуться перемовини глав адміністрацій президентів України та Росії, але, за його словами, ще невідомо, в якому форматі - зустрічі чи іншому.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Автор: Леся Лещенко