У Великій Британії нагадали, що Росія може легко використовувати "Північний потік-2" як зброю.

Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протидії російській агресії у військовій та економічній сферах.

Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За її словами, Лондон порушуватиме українське питання на дипломатичному рівні й не залишить Україну віч-на-віч із Росією.

"Для Великої Британії цілком зрозуміло, що Росія багатьма способами може послабити Україну, і вона намагалася це зробити. Це не тільки про військову силу, а ще про постачання енергоносіїв, і саме тому ми занепокоєні через "Північний потік-2". Ми від самого початку пропонували відмовитись від розвитку "Північного потоку-2", тому що ми бачили, як легко його можна використовувати як зброю", - сказала Сіммонс.

Вона уточнила, що відправляти 600 британських військових до України, як писала деякі іноземні ЗМІ, Лондон наразі не планує.

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"Мені здається, це лише припущення військового кореспондента, адже насправді Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, і ці війська можна відправити у будь-яку частину світу. Однак наразі немає планів відправляти їх в Україну. Хочу зазначити, що занепокоєність через військове нарощування - це лише один з аспектів російської агресії. Тож питання, що Велика Британія чи інші країни можуть зробити, аби допомогти Україні? Це мають бути розмови не лише про військову загрозу, а й гібридну", - сказала Сіммонс.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Олександр Топчій