У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних сил, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства.

Міністерство оборони внесло на розгляд Кабінету міністрів проект Стратегії воєнної безпеки України.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, коли депутати розглянуть стратегію економічного розвитку ДонбасуЯк повідомляє прес-служба Міноборони, проект розроблений на основі Стратегії нацбезпеки, затвердженої нещодавно президентом.

"У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію указом президента України", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації держполітики в сферах національної безпеки і оборони в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки нашої держави.

Зазначається, що ця стратегія є основою для розробки Стратегічного оборонного бюлетеня, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.

"Стратегія воєнної безпеки покликана замінити воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних сил, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Сьогодні це є найбільш раціональним в умовах екзистенційної воєнної загрози національній безпеці і з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації", - підкреслив Таран.

Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проект нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.

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Автор: Антоніна Доломанжи