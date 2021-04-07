Представник Кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер заявила, що республіка висловила стурбованість посиленням військової присутності Росії на кордоні з Україною.
Читайте такожБілий дім: підтримуємо вступ України в НАТО, але рішення - за АльянсомПро це вона заявила на брифінгу, який транслювався в YouTube.
«Як ви знаєте, за останні дні НАТО, ЄС і багато партнерів висловили стурбованість з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд ФРН поділяє цю стурбованість і повідомив про це Москві», - зазначила Деммер.
Стягування військ РФ до кордону з Україною: що було до цього
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська вглиб території України, а також готується провокувати Україну на військову відповідь.
- За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні та провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
Стягування військ РФ до кордону з Україною: інші новини
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