За рішенням суду, екс-депутату повернуть пістолет, з якого той поранив В'ячеслава Хімікуса.

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав екс-депутата Сергія Пашинського у справі про поранення В'ячеслава Хімікуса у 2016 році.

Про це повідомляє видання Ґрати.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело винуватість Пашинського. За рішенням суду, йому повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса. Екс-нардеп після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

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За його словами, процесуальний прокурор у справі Рябошапка нібито спеціально кваліфікував інцидент за статтею 121, «знаючи, що там немає складу злочину».

"Він (Рябошапка - ред.) це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий", - стверджує Пашинський.

Справа проти Пашинського: подробиці

7 жовтня 2019 року Печерський райсуд Києва постановив взяти Пашинського під варту. Пашинського підозрювали у заподіянні громадянину В'ячеславу Хіміку тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу). Йому загрожувало покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Конфлікт між Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю і поранив беззбройного в ногу, виник 31 грудня 2016 року.

Справу кілька разів то закривали, то знову відновлювали. Також проти Хіімкуса відкривали провадження за підозрою в спробі нападу на народного депутата.

18 жовтня 2019 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила в силі постанову Печерського райсуду про обрання Пашинському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

29 листопада 2019 року суддя Печерського райсуду Олексій Соколов відмовився віддати на поруки Пашинського і продовжив утримання під вартою ще на 60 діб.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

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Автор: Денис Прядко