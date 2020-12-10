Суддя констатував, що захисники Януковича фактично самоусунулися від своїх обов'язків.

Під час розгляду клопотання про арешт колишнього президента-втікача Віктора Януковича обвинуваченому призначили державного адвоката.

Це сталося через те, що захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі й попросили, повідомляє УП.

Під час судового засідання адвокати попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Прокурори звернули увагу на неналежну поведінку захисту обвинуваченого, і суд порушив питання призначення йому державного адвоката.

Суддя констатував, що захисники Януковича фактично самоусунулися від своїх обов'язків. Водночас, якщо вони з'являться на засідання, то зможуть брати в ньому участь.

Загалом, на суді щодо держзради Януковича його адвокати неодноразово ігнорували або залишали судові засідання, через що екс-президенту кілька разів призначали безоплатного адвоката. Це викликало обурення захисників колишнього президента. Він сам навіть подавав до суду через такі рішення.

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Розгляд клопотання про арешт буде продовжений.

Суд над Януковичем

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що "прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України".

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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Автор: УНІАН