Голова МЗС висловив переконання, що за українським позовом Росія буде притягнута до відповідальності.

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН в Гаазі 11 жовтня розпочне слухання в справі захоплення Росією трьох українських кораблів ("Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу") і 24 українських військових моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сторінці в Twitter.

За його словами, Україна доводитиме протиправність дій Росії щодо нашої держави.

"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі. Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються", - написав Кулеба.

Голова МЗС висловив переконання, що за українським позовом Росія буде притягнута до відповідальності.

Захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

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20 листопада 2019 року РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни "угробили" українські судна, зняли навіть "плафони, розетки й унітази". Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у справі проти РФ щодо акту агресії у Керченській протоці протягом 2022-2023 року.

12 листопада 2020 року арбітраж у Гаазі надав Україні три місяці для подання зауважень на заперечення РФ у справі щодо акту агресії в Керченській протоці.

Автор: Олександр Топчій