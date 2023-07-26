У своєму рішенні суд заявив, що не відомо, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Колишній генеральний прокурор України, Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння підтримуваного Кремлем режиму екс-президента Віктора Януковича, виграв судовий процес в Європейському союзі з приводу його включення до списку військових санкцій блоку.

Як повідомляє Bloomberg, Генеральний суд ЄС скасував рішення щодо переслідування Пшонки та його сина Артема, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі".

У своєму рішенні суд заявив, що не відомо, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

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Санкції проти Пшонки

Віктор Пшонка був генеральним прокурором України за часів Януковича, який був повалений в ході вуличних протестів зі смертельними наслідками в лютому 2014 року. Янукович, Пшонка, його син та інші союзники втекли з країни до Росії і перебувають у розшуку в Україні.

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України.

Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він зображений в образі Цезаря, став емблемою підтримуваної Росією епохи корупції колишнього президента України Віктора Януковича. ЗМІ показали будинки за мільйони доларів, які вражають абсурдними архітектурними рішеннями.

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем, розтраті, а після того, як він втік з України, активісти увійшли в його будинок під Києвом, повний предметів розкоші, а також ікон і ваз. Деякі з них були передані до Національного музю України.

У вересні 2022 року Євросоюз зняв частину санкцій з Януковича, Пшонки та їхніх синів.

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