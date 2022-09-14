Обмеження були введені через розкрадання коштів з державного бюджету України.

Рада Європейського Союзу зняла санкції з президента-втікача Віктора Януковича, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та їхніх синів. Обмеження були введені через розкрадання коштів з державного бюджету України.

Про це йдеться в оприлюдненому рішення Ради ЄС

"5 березня 2014 року Рада ЄС ухвалила регуляторне рішення № 208/2014. На основі перегляду, проведеного Радою ЄС, щодо чотирьох осіб, до яких термін застосування обмежувальних заходів закінчувався 6 вересня 2022 року, і інформація про їх права на захист і права на ефективний судовий захист, повинні бути виключені з додатка I до Регламенту № 208/2014", - йдеться в документі.

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Таким чином, зі списку осіб, на яких поширювалися санкції ЄС за неналежне використання бюджетних фондів або за пов'язані з цим службові зловживання, виключені:

Віктор Янукович;

Віктор Пшонка;

Олександр Янукович;

Артем Пшонка.

Як раніше повідомляв УНІАН у ніч на 22 лютого 2014 року Віктор Янукович під час Революції Гідності втік з Києва і перестав виходити на зв'язок.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року прийняла постанову Про самоусунення Януковича від президентських обов'язків і призначила позачергові вибори президента.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні Росією війни проти України.

В серпні Рада ЄС ввела нові санкції щодо Януковича та його сина Олександра у зв'язку з російською війною проти України.

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