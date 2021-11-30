ЗМІ показали будинки за мільйони доларів, які вражають абсурдними архітектурними рішеннями.

Журналісти "Телебачення Торонто" показали розкішні будинки в Києві, вартість яких стартує від 2 млн дол. Такі будівлі вражають несмаком, відомим у народі як "стиль Пшонки" (Віктор Пшонка - екс-генпрокурор, який полюбляв пафосну розкіш, - УНІАН.).

Читайте такожУ сина скандального Пшонки забрали гектари мисливських угідь під КиєвомВідеоролик з інспекцією розкішних будинків опубліковано в YouTube-каналі ТТ.

Перший будинок площею 1 тис. кв. м коштує 6,5 млн доларів. Тут три поверхи й дуже незручне планування, на стінах висять бивні, є багато шкур тварин, каміни, які не використовуються. А ще вражають золоті змішувачі у ванній та золотий йоржик.

Другий будинок - триповерховий, його вартість - 2,5 млн дол. Тут велика кухня та їдальня. У будинку все дерев'яне, є басейн, сауна, більярд, спальні кімнати, кабінет.

"Третій будинок - зовні палац, а зсередини - церква з відповідним запахом ладану. Власник переконує, що кращого будинку не знайти, бо тут хороша аура. Величезна вітальня, дві кухні, кілька туалетів, чотири спальні, балкони, червоні килими, джакузі та сауна. Особняк під охороною, але грати на вікнах тут ніхто не скасовував. Його вартість - 2 з копійками млн дол", - розповідає журналістка.

Раніше у соціальних мережах активно обговорювали запропоновану "Укрзалізницею" недешеву послугу – можливість під час карантину проїхатися у VIP-вагоні, який у компанії називають "справжнім готелем на колесах".

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Автор: Ольга Робейко