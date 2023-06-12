Після його затримання буде вирішено питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина і стягнув у дохід держави 9,8 млн грн його застави.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 12 червня, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

"Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою", - повідомили у САП.

Зауважується, що після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу.

"Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого", - йдеться у повідомленні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Трубіцина.

Справа Трубіцина - деталі

На початку 2022 року Трубіцина, який очолював одну з постійних комісій Київради, затримали та оголосили про підозру у справі про одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Його взяли під варту з альтернативою застави у 9 млн 886 тис. грн.

16 травня 2023 року Трубіцин не з’явився на судове засідання. За даними слідства, він перетнув кордон України 13 травня.

5 червня ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення Трубіцина в міжнародний розшук.