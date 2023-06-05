Скоро суд розгляне клопотання про передання державі майже 10 млн гривень застави, яку вніс втікач.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Як повідомляє прес-служба САП, відповідне клопотання сьогодні, 5 червня, задовольнила колегія суддів ВАКС. "Суд зважив на системні неявки обвинуваченого на судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на наступному засіданні - 12 червня - суд розгляне клопотання про передання державі майже 10 млн грн застави, яку раніше вніс Трубіцин, а також - про взяття його під варту.

Справа проти Трубіцина - що відомо

На початку 2022 року Владислава Трубіцина, який очолював одну з постійних комісій Київради, затримали та оголосили про підозру у справі про одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Його взяли під варту з альтернативою застави у 9 млн 886 тис. грн.

16 травня 2023 року Трубіцин не прийшов на судове засідання у справі. За даними слідства, він перетнув кордон України 13 травня. Згодом стало відомо, що виїзду Трубіцина за кордон сприяли ССО.

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